PBL: landbouw speelt cruciale rol in verminderen uitstoot

Met name de landbouw heeft een cruciale rol in het verminderen van uitstoot van broeikasgassen. Dat komt omdat de landbouw de meeste uitstoot zal behouden, terwijl andere sectoren meer reduceren in de komende tientallen jaren, concluderen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Universiteit Utrecht in een nieuw rapport. Wel is ook in de industrie, gebouwde omgeving en in lucht- en scheepvaart „veel meer inspanning” nodig.