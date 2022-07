Het blijft na DNA-onderzoek onduidelijk of de shetlandpony die 13 juni in het Friese Oudehorne dood werd aangetroffen, is doodgebeten door een wolf. De pony had verwondingen die wezen op beten van een wolf, maar het onderzoek van Wageningen University & Research heeft dat niet kunnen bevestigen. Het blijft onduidelijk welk dier verantwoordelijk was voor de aanval.