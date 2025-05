Burgemeester: Enschede sterker dan ooit verbonden na vuurwerkramp

Op 13 mei 2000 ontplofte in de wijk Roombeek een vuurwerkopslag. Daarbij kwamen 23 mensen om het leven en raakten honderden gewond. Vele mensen verloren hun huis. „Wat achterbleef was puin, rook, verwarring en onvoorstelbaar veel verdriet”, aldus Bleker. En hoewel Enschede diep was geraakt, hebben de inwoners „met ongelooflijke kracht de draad van het leven weer opgepakt. Jullie hebben laten zien wat veerkracht betekent. Enschede heeft zich niet laten breken. Integendeel.”

Bleker stond in zijn toespraak stil bij het werk van de hulpverleners die op en na 13 mei 2000 in actie kwamen. Hij bedankte onder meer de brandweer, de politie, de ambulancediensten, het Rode Kruis, artsen, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers. „Alle mensen die hulp hebben geboden op 13 mei en de periode erna. En ik wil de getroffen inwoners in het bijzonder bedanken en eren. Wat jullie is overkomen, valt nauwelijks te bevatten.”

Volgens de burgemeester is het belangrijk te blijven herdenken. „We denken vandaag aan iedereen die vandaag iemand mist: we dragen hen in ons hart. We herdenken hen vandaag en vergeten hen nooit.” Herdenken is niet alleen terugkijken, maar ook erkennen wat een gebeurtenis met mensen heeft gedaan, zei hij. „Hoe het ons gevormd heeft. Hoe het ons verbonden heeft. En hoe het ons ertoe aanzet om, elke dag opnieuw, te kiezen voor menselijkheid, voor solidariteit, voor noaberschap.”

Bij de herdenking waren honderden mensen. Voorafgaand aan de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument Het verdwenen huis tussen hemel en aarde en er was een minuut stilte.