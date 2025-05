Kamer herdenkt Franciscus als ‘paus van het volk’

Kamervoorzitter Martin Bosma roemde Franciscus vanwege diens „eenvoud en inzet voor de armen, vrede en de schepping”. Volgens Bosma zal Franciscus de geschiedenis ingaan als „strijder tegen onrecht”.

Ook volgens minister Fleur Agema (Volksgezondheid), vicepremier van de grootste coalitiepartij PVV, is Franciscus „dicht bij het leven van de gewone man en vrouw” gebleven. De paus woonde in een simpel appartement en kleedde zich sober. „Hij was geen kerkvorst op een hoge troon, met veel pracht en praal, maar hij was een pastorale herder die de noden van de mensen zag en consequent koos voor de zwakkeren.”