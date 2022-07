Weggebruikers moeten maandag de hele dag rekening houden met extra reistijd en eventuele vertraging. Ook doen ze er verstandig aan de verkeersinformatie te checken voor vertrek. „Als er veel vertraging op de route is, vertrek dan later of werk thuis”, adviseert Rijkswaterstaat met het oog op de mogelijk heftige boerenacties maandag.