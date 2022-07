De politie heeft een man (35) opgepakt die ervan wordt verdacht het 13-jarige meisje Marley te hebben „onttrokken aan het ouderlijk gezag”. Iemand had het tweetal samen zien lopen. Donderdag werd voor het meisje een amber alert verstuurd toen ze rond 09.00 uur vertrok vanaf haar school aan de Tjalk in Lelystad. In de avond maakte de politie bekend dat ze terecht was.