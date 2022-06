OM wil vijf boerendemonstranten veertien dagen vasthouden

Het Openbaar Ministerie wil dat vijf aangehouden boerendemonstranten uit Oost-Nederland veertien dagen langer worden vastgehouden. Zij zitten in de cel op verdenking van poging tot zware mishandeling dan wel voor bedreiging en vernieling. Een van de vijf verdachten is minderjarig. Een zesde actievoerder moet volgens het OM nog drie dagen langer in de cel blijven zitten op verdenking van vernieling en openlijke geweldpleging. De rechter-commissaris besluit vrijdag wat er met de zes verdachten gaat gebeuren.