Het kabinet trekt nog eens 140 miljoen euro uit voor scholen om hun ventilatie op orde te krijgen, schrijft onderwijsminister Dennis Wiersma in een brief aan de Tweede Kamer. Het geld is bedoeld voor de „meest urgente ventilatiesituatie” op scholen. In totaal betaalt het Rijk 60 procent van de totale kosten die scholen maken.