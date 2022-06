Iraniër en Irakees opgepakt na spookrijden bij Heerlen

De marechaussee heeft dinsdagavond in de buurt van Heerlen twee 29-jarige mannen aangehouden voor mensensmokkel, spookrijden en poging tot doodslag. Zo reed de bestuurder van de auto tijdens een achtervolging tegen het verkeer in en reed hij een motoragent bijna aan. De bestuurder uit Iran werd aangehouden voor mensensmokkel, poging doodslag en zware mishandeling, gevaarlijk rijgedrag en het bezit van valse documenten. Ook de bijrijder, een Irakees, werd in de boeien geslagen op verdenking van mensensmokkel en bezit van valse documenten, aldus de marechaussee donderdag.