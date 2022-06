Als nieuwe asielzoekers geen plek kunnen krijgen in het centrale aanmeldpunt in Ter Apel kunnen zij worden overgebracht naar het Zuid-Hollandse Middelharnis. Daar komt een riviercruiseschip te liggen, met plek voor 150 mensen. De regio Rotterdam-Rijnmond had eerder al laten weten een riviercruiseschip te gaan gebruiken, maar de locatie was toen nog niet bekend.