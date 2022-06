Shell, een van de moederpartijen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), wist in de jaren voor de aardbeving in Huizinge in 2012 al dat de gaswinning schade kon veroorzaken en zelfs dat er een kleine kans op letsel was als gevolg van de winning. Dat heeft voormalig Shell-vicepresident Pieter Dekker gezegd in het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie.