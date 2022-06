Burgemeester Dijksma wordt speciaal klimaatgezant VN

Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht is benoemd tot speciaal klimaatgezant van het stedennetwerk voor de Verenigde Naties. Zij vertegenwoordigt in deze nevenfunctie de lokale overheden binnen het netwerk van de VN in aanloop naar en tijdens de klimaattop (COP27) in Sharm-el-Sheikh in november. De komende maanden gaat zij met ministers en burgemeesters over de hele wereld in gesprek om het belang van steden te benadrukken in de klimaatonderhandelingen. „Het is hard nodig dat steden goed worden betrokken bij het klimaatbeleid”, zegt Dijksma.