Politievakbond blij met ‘kraakhelder advies’ Landelijke Eenheid

Politievakbond NPB is „blij” met het „kraakheldere advies” van de commissie-Schneiders over de politie. De Landelijke Eenheid van de politie zal worden opgesplitst in twee eenheden, een voor landelijke opsporing en een voor landelijke operaties en expertise. „Een ingreep die wij ook al jaren bepleiten: de invoering van een afzonderlijke organisatie voor de landelijke opsporing - een soort Nederlandse FBI”, aldus de vakbond in een reactie.