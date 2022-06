In een berg papierafval bij een recyclingbedrijf op industrieterrein Locht in Veldhoven (Noord-Brabant) woedt in de nacht van woensdag op donderdag brand. Het vuur brak uit rond 02.00 uur en de brandweer is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio met meerdere eenheden ter plaatse. „We verwachten de komende uren nog wel bezig te zijn met de brandbestrijding”, aldus de voorlichter.