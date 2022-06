Bij Defensie maken ze zich zorgen over de stijgende kosten die zijn gemoeid met de aanschaf van vier nieuwe onderzeeboten. „U hoort ongetwijfeld ook in mijn woorden doorklinken dat ik er niet geheel gerust op gesteld ben dat we niet aan de prijs moeten gaan sleutelen”, zei staatssecretaris Christophe van der Maat in de Kamer.