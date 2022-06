De politie heeft dinsdag een 44-jarige man uit Almelo opgepakt voor opruiing op sociale media. In de teksten die hij plaatste werd ingegaan op de boerenprotesten, meldt de politie. „We hebben begrip voor demonstraties maar oproepen tot geweld accepteren we niet.” Een woordvoerder kan desgevraagd niks kwijt over wat de man precies schreef.