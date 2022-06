Het luchtruim boven de extra beveiligde gevangenis in Vught wordt tijdelijk gesloten in verband met een verhoogd risico op vluchtpogingen van gedetineerden via de lucht. Minister Mark Harbers (Infrastructuur) heeft dat besloten op verzoek van de burgemeester van Vught en minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming). De spoedmaatregel gaat vrijdag 1 juli in, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid.