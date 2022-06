Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) vindt de protesten van de boeren nu wel „echt heftig worden”, ook al had ze vooraf heftigheid verwacht, zei ze tijdens een kort persmoment. Ze weet nog niet of ze dinsdag met boeren in gesprek gaat, die opnieuw protesteren tegen de stikstofplannen en onder meer voor het gebouw van de Tweede Kamer staan met tractoren en een paar koeien hebben meegenomen.