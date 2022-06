Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) had jarenlang niet de mensen en middelen om goed toezicht te kunnen houden op de gaswinning in Groningen. Ook ontbrak bij de toezichthouder lange tijd de benodigde kennis over bijvoorbeeld aardbevingen, aldus SodM-onderzoeker Hans de Waal tegenover de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar de gaswinning.