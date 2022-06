Amnesty bekritiseert Litouwen voor behandeling van vluchtelingen

Amnesty International beschuldigt Litouwen van het schenden van mensenrechten met vluchtelingen van verschillende nationaliteiten die vanuit buurland Belarus binnenkomen. Terwijl oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne met open armen worden ontvangen in Litouwen, worden mensen uit landen als Irak of Syrië illegaal opgesloten, ernstig mishandeld en gedeporteerd. Dat concludeert Amnesty op basis van interviews met migranten in twee Litouwse detentiecentra.