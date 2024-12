Israël sluit ambassade Ierland om extreem anti-Israëlbeleid

Dublin zou alle rode lijnen hebben overschreden. Onlangs sprak Ierland zijn steun uit voor de juridische stappen van Zuid-Afrika tegen Israël bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, waarbij Israël werd beschuldigd van genocide op Palestijnen. Eerder was de ambassadeur van Israël in Dublin al teruggeroepen, omdat Ierland had besloten een Palestijnse staat te erkennen, benadrukte Saar.

De Ierse premier Simon Harris noemde het besluit over de sluiting zeer betreurenswaardig.