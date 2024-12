Toeristen Fiji met mogelijke alcoholvergiftiging zijn stabiel

Buitenland

Zeven toeristen die in het ziekenhuis waren opgenomen na het drinken van cocktails in een luxehotel op de eilandengroep Fiji zijn in stabiele toestand, meldt de regering van de Pacifische eilanden maandag. De toeristen werden zaterdagavond ziek, vermoedelijk door alcoholvergiftiging, en werden in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen. Onder de toeristen zijn vier Australiërs en een Amerikaan.