Eerste tientallen Abrams-tanks uit VS aangekomen in Taiwan

Het eiland versterkt zijn militaire capaciteiten tegen een mogelijke Chinese aanval. Taiwan is sterk afhankelijk van Amerikaanse wapenverkoop om zijn eigen veiligheidscapaciteiten te verbeteren. De rest van de M1A2-tanks wordt naar verwachting in 2025 en 2026 geleverd, vertelde een legerfunctionaris aan persbureau AFP. Washington is al lang de belangrijkste bondgenoot en grootste wapenleverancier van Taipei.

China, dat Taiwan als deel van zijn eigen grondgebied beschouwt, is hier niet blij mee. Taiwan wordt al decennia onafhankelijk bestuurd, maar China ziet het eiland als een afvallige provincie die uiteindelijk weer deel van het land moet uitmaken. Het Chinese ministerie van Defensie zei in oktober dat Beijing „oprecht naar een vreedzame hereniging streeft”, maar nooit zal beloven geweld uit te sluiten. De laatste tijd houdt China zijn grootste maritieme oefeningen in jaren dicht bij de zuidelijke eilanden van Japan tot aan de Zuid-Chinese Zee, meldden Taiwanese autoriteiten vorige week. De oefeningen omvatten onder meer simulaties van aanvallen op buitenlandse schepen en het blokkeren van zeeroutes.