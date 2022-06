RIVM-directeur en voorzitter van het Outbreak Management Team (OMT) Jaap van Dissel vindt het te vroeg om te zeggen of extra maatregelen nodig zijn, nu het aantal coronabesmettingen weer oploopt. In een interview met het AD zegt hij zaterdag wel rekening te houden met een serieuze opleving van het virus in het najaar en met nieuwe vaccinatierondes. Binnenkort praat Van Dissel het OMT bij.