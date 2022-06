Steeds meer verboden op gebruik van oppervlaktewater door droogte

Het aantal verboden op het gebruik van water uit beken, riviertjes, sloten en vijvers breidt zich steeds verder uit. Door de hoge temperaturen verdampt veel water. Er is in veel gebieden ook nog steeds sprake van droogte en lage grondwaterstanden. Deze week hebben de waterschappen Vechtstromen in Twente en een deel van Drenthe, Scheldestromen in Zeeland en Aa en Maas in Noord-Brabant daarom sproei- en tapverboden ingesteld.