Huishoudens hadden in het eerste kwartaal van dit jaar in doorsnee meer inkomsten in vergelijking met dezelfde periode een jaar terug. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zorgden onder andere hogere lonen en de aanwas van banen ervoor dat het reëel beschikbare inkomen, het beschikbare inkomen verminderd met de inflatie, van huishoudens steeg.