De Tweede Kamer oordeelt snoeihard over landbouwminister Henk Staghouwer. Partijen vinden dat hij met veel te weinig concrete maatregelen komt. Daarom grijpt een meerderheid in, en eist via een motie dat de bewindsman „ruim voor Prinsjesdag” met plannen komt en „politieke keuzes” neemt over hoe het toekomstige boerenbedrijf eruit zal zien.