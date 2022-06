Taghi: taser op rug en tiewraps om enkels na aanhouding Dubai

Volgens de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi is hij tijdens zijn detentie in Dubai onder meer getaserd op zijn rug, zijn zijn enkels vastgebonden met tiewraps en is hij tien tot twaalf keer tegen schoenen aangevallen, waardoor hij onder meer een blauw oog opliep. Een forensisch arts die Taghi onderzocht na zijn aankomst in Nederland, december 2019, vond inderdaad letsel dat daarop kan wijzen, meldde het Openbaar Ministerie donderdag tijdens het requisitoir in de omvangrijke strafzaak Marengo.