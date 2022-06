Het water in een waterplas in het natuurgebied Wagejot op Texel is plotseling roze verkleurd. Dat komt zeer waarschijnlijk door hoge temperaturen in combinatie met droogte, waar Texel al vrij lang mee te maken heeft, zegt boswachter Eckard Boot van Natuurmonumenten. Een flinke regenbui zal volgens hem een einde maken aan het bijzondere natuurverschijnsel.