Van de veertien mensen die woensdag met een schip de Ketelbrug op de A6 bij de Noordoostpolder wilden blokkeren zitten er nog tien vast. Drie minderjarigen werden woensdagavond heengezonden en zitten in thuisdetentie. Zij mogen dus niet weg van huis. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging. Een andere persoon is ook naar huis gestuurd en is geen verdachte meer.