Weer minder incidenten rond azc’s, ‘veiligelanders’ vaak verdacht

Opnieuw is het aantal geregistreerde incidenten rond asielzoekerscentra gedaald. In 2021 waren er minder incidenten, terwijl het aantal unieke vreemdelingen in opvanglocaties juist flink hoger was dan het jaar ervoor. Ook het aantal misdrijven nam af. Opvallend is dat vooral asielzoekers uit veilige landen (die dus ook geen kans maken op asiel) verdacht werden, zo meldt het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid.