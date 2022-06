Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag in hoger beroep voor het gerechtshof in Amsterdam achttien jaar cel geëist tegen de 52-jarige Ad K., die wordt verdacht van de moord op Patrick van Dillenburg en het laten verdwijnen van diens lichaam. Het slachtoffer verdween op 2 januari 2002 en is sindsdien spoorloos gebleven. In 2016 startte de politie een hernieuwd onderzoek naar de verdwijning.