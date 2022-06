Delegatie Westerwolde naar Den Haag om te praten over Ter Apel

Een aantal raadsleden, wethouders en de burgemeester van de gemeente Westerwolde brengen dinsdag een bezoek aan de Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid. Ze willen in Den Haag praten over de problemen rond de asielopvang in Ter Apel, dat onder de gemeente Westerwolde valt. Het gesprek gaat onder meer over de overlast voor inwoners en ondernemers, de druk op de medewerkers betrokken bij de asielopvang en over de impact op de vluchtelingen.