VluchtelingenWerk Nederland maakt zich zorgen om de snel oplopende achterstand bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Volgens de organisatie wachten zo’n 6000 asielzoekers langer dan de wettelijke termijn op een beslissing over hun verblijf, zes keer meer dan in januari. VluchtelingenWerk waarschuwt voor een nog grotere asielcrisis en roept staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) op om in te grijpen.