Ongeveer duizend mensen uit twaalf dorpen in de Spaanse regio Navarra zijn geëvacueerd vanwege bosbranden. De brand leek afgelopen weekend onder controle, maar doordat de wind van richting veranderde werd het vuur aangewakkerd. De ergste brand is in de buurt van Gallipienzo, ongeveer 20 kilometer ten zuiden van Pamplona, de hoofdstad van de regio.