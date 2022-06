De linkse kandidaat Gustavo Petro heeft de presidentsverkiezingen in Colombia gewonnen. Met 98 procent van de stemmen geteld kan hij niet meer worden achterhaald door zijn rechtse tegenstrever Rodolfo Hernández. De overwinning van Petro (62) is bijzonder. Lang was het in Colombia nagenoeg ondenkbaar dat een linkse kandidaat serieus kans zou maken op het presidentschap.