COA: komst van crisisteam voor asielopvang kan problemen oplossen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is blij met de komst van een nieuw crisisteam voor de asielopvang. „Het gaat niet meer, dat geven wij volmondig toe. We zijn heel blij met deze hulp”, zegt een woordvoerder van de organisatie. Hij noemt het team „een manier om tot een snelle oplossing van het probleem te komen, zodat de doorstroom en de uitstroom sneller op gang kunnen komen. We hopen dat hierdoor licht aan het einde van de tunnel komt.”