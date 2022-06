Hoewel het koninklijk huis was uitgenodigd voor een hoorzitting over de subsidie voor Kroondomein het Loo, kwam er donderdag geen vertegenwoordiger opdagen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De Faunabescherming is boos. De actiegroep was wel bij de zitting aanwezig en meent dat de subsidietoekenning voor het beheer van het gebied de afgelopen vijf jaar onrechtmatig was.