Koningin Máxima hoopt dat „de uitdagingen met betrekking tot landbouw” snel worden opgelost. Dat zei de koningin donderdag aan het einde van haar VN-reis naar Ivoorkust en Senegal. „Mijn man en ik bezoeken heel veel boeren. We praten heel veel over dit onderwerp. Er zijn heel veel uitdagingen met betrekking tot landbouw. Ik hoop dat we dat met z’n allen oplossen”, zegt de koningin over de huidige situatie in Nederland.