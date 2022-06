Van der Burg: ik snap dat de maat vol is voor COA en Rode Kruis

Eric van der Burg erkent dat de opvang van asielzoekers in tenten in Ter Apel eigenlijk niet zou moeten, „en ik snap goed dat voor medewerkers van het COA en het Rode Kruis in Ter Apel de maat vol is”. Dat laat de staatssecretaris van Asiel weten na scherpe kritiek van het Rode Kruis. De hulporganisatie sprak van een „onmenselijke en onhoudbare situatie” in het aanmeldcentrum, waar mensen van woensdag tot donderdag vijftien uur achtereen zonder voedsel en water zouden hebben gezeten.