Ben Voorhorst, voormalig operationeel directeur van de landelijke netbeheerder TenneT, is de speciaal coördinator die moet werken aan een oplossing voor het volle stroomnet in Noord-Brabant en Limburg. Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) heeft hem benoemd. Voorhorst gaat in gesprek met de betreffende provincies, gemeenten, bedrijven en het kabinet om te kijken waar ruimte op het net kan worden gevonden.