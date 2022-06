De Arnhemse ‘speurtochtman’ Roeland P. moet nog zo’n 1,5 jaar de gevangenis in, met aftrek van zijn voorarrest. De rechtbank in Zutphen legde hem donderdag een celstraf op van drie jaar, waarvan de helft voorwaardelijk met een proeftijd van vijf jaar. De 47-jarige man kan in verband worden gebracht met minstens dertig ontuchtzaken in vooral Oost-Nederland tussen 2014 en 2020. Het ging daarbij om 27 jonge jongens.