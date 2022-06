Universiteiten vrezen ‘Hongaarse’ toestanden door wetsvoorstel

„Een bom onder de institutionele verhoudingen in het onderwijs”, noemen de Universiteiten van Nederland (UNL) een wetsvoorstel waarmee het kabinet misstanden bij onderwijsinstellingen harder wil aanpakken. „Rotte appels in het onderwijs behoren te worden aangepakt”, beamen de universiteiten in een verklaring. Het wetsvoorstel gaat hen echter veel te ver. Ze vinden dat het de academische vrijheid aantast en de deur opent „voor situaties zoals in Hongarije”, waar de regering van premier Viktor Orbán de autonomie van de wetenschap heeft ingeperkt.