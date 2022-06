Staalbedrijf Tata Steel meldt dat het de uitstoot van zogeheten PAK’s met de helft heeft verminderd ten opzichte van 2019. Die vermindering had de staalgigant in IJmuiden zich ook ten doel gesteld in een verbeterprogramma. Om de uitstoot van deze schadelijke stoffen te verlagen moest Tata diverse technische maatregelen nemen, waaronder de bouw van een nieuwe hightech milieu-installatie.