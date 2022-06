Aanmeldcentrum Ter Apel weer ‘propvol’, twintig tenten bezet

Zeker tachtig asielzoekers hebben de nacht van dinsdag op woensdag doorgebracht in tenten, die het Rode Kruis opzette op het terrein van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Ter Apel. Daarnaast waren alle 130 stoelen in de wachtruimtes van de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND bezet, hebben tientallen vluchtelingen in een sportzaal geslapen en zijn 95 asielzoekers naar een grote tent in Stadskanaal gebracht. Deze crisisnoodopvang in Stadskanaal is verlengd, aldus een woordvoerder van het COA.