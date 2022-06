Advocaat: geen eerlijk proces verdachte moord Peter R. de Vries

Delano G., de 22-jarige man die vermoedelijk vorig jaar Peter R. de Vries heeft doodgeschoten, heeft geen eerlijk proces gekregen. Dat betoogde een van zijn advocaten, Ronald van der Horst, woensdag in zijn pleidooi. De raadsman zei dat G. wordt berecht op basis van een geheel geanonimiseerd strafdossier, waardoor zijn mogelijkheden zichzelf te verdedigen ernstig worden beperkt. Deze gang van zaken is in strijd met de geldende regels, aldus de raadsman. De strafvervolging van G. is daardoor ongeldig en moet van tafel.