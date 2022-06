De Nederlandse uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen lag in het eerste kwartaal van dit jaar zo’n 11 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Het CBS en RIVM/Emissieregistratie becijferen dat de uitstoot verminderde in de meeste sectoren. Worden ook de internationale lucht- en scheepvaart meegerekend, plus de uitstoot door het verbranden van biomassa, dan komt de afname neer op 9,9 procent.