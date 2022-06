De terminal van Eindhoven Airport is donderdagmiddag afgesloten nadat er een „voorwerp dat op een vuurwapen leek” in de handbagage van een passagier werd aangetroffen bij de veiligheidscontrole. Dat zegt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee. De veiligheidscontrole is inmiddels weer open, maar de terminal blijft nog dicht. Wat de gevolgen zijn voor het vliegverkeer van en naar de luchthaven is nog niet duidelijk.