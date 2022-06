Het zijn geen tanks die onze dorpen binnenrijden of raketten die op ons afgevuurd worden. Huizen, kerken en scholen staan nog overeind en slachtoffers zijn er niet te betreuren. Toch worden we aangevallen, zeer waarschijnlijk vanuit Rusland. Een hackersgroep die zich ”Black cat” noemt, zette enkele weken geleden de aanval in op de ict-systemen van de Karinthische overheid.