Oekraïne: knabbelen en babbelen in de rij

Wat doe je als je drie uur in de rij moet staan voordat je kunt tanken? De Oekraïners weten het wel. Ze gaan op hun hurken naast hun auto zitten, pakken een zakje zonnebloempitjes, pellen die en smikkelen die op. Het is een traditie in het land waar je nogal eens moet wachten, bij de balie of op de bus. Vroeger kocht je de zonnebloempitjes in een krant of een kartonnetje, nu zijn ze bij elk tankstation in plastic zakjes verkrijgbaar. Je pakt zo’n pitje met duim en wijsvinger beet, steekt ’m in je mond, kraakt de schil tussen je kiezen, spuugt de twee helften uit, en dan knabbelen maar – en ondertussen een beetje babbelen.